Спортивный фестиваль для долголетов и жителей с ОВЗ проходит в Люберцах

Спортивный фестиваль для представителей проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие», а также жителей с ограниченными возможностями здоровья проходит сегодня, в День России, на стадионе «Урожай» поселка Томилино городского округа Люберцы. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Люберцы.

«Сегодня на стадионе „Урожай“ организован спортивный фестиваль для представителей старшего поколения, а также для жителей с ОВЗ. Здесь проходят товарищеские турниры по дартсу, настольному теннису, футболу. Также долголеты могут проверить свои силы в забрасывании баскетбольного мяча в сетку», — рассказал директор Дирекции спортивных сооружений городского округа Люберцы Сергей Стрекаловский.

Гостей спортивного праздника поздравил с Днём России депутат окружного Совета, директор футбольной школы «Спартак» в Люберцах Дмитрий Кудинов. Он вручил командам округа игровые мячи и принял участие в товарищеском турнире по настольному теннису с долголетами.

Сегодня на стадионах и в парках городского округа Люберцы проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню России: автопробег, шапочные бои выступления творческих коллективов, футбольные матчи, турниры по разным видам спорта. Также в этот день в Центральном парке Люберец состоится праздничный концерт, начало в 15:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.