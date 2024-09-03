Спортивный арбитражный суд аннулировал результат российской бегуньи на ОИ-2012

Спортивный арбитражный суд (CAS) аннулировал результат россиянки Татьяны Томашовой на Олимпийских играх 2012 года. Ее лишат серебра, сообщает РИА Новости .

Результаты российской бегуньи аннулированы с 21 июня 2012 по 3 января 2015 года. Ее лишат медалей, титулов и призовых. Кроме того, ее дисквалифицировали на 10 лет за допинг.

Томашова стала четвертой на Играх-2012 в беге на дистанции 1500 метров. После дисквалификаций двух турецких легкоатлеток награды были перераспределены. Отечественной спортсменке вручили серебряную медаль.

В декабре 2021 года была проведена перепроверка допинг-проб россиянки от 2012 года. В результате были найдены следы запрещенных анаболических стероидов.

В тексте, который опубликовал CAS, также отмечается, что нарушение является вторым для Томашовой. Спортсменка была отстранена от соревнований незадолго до Олимпиады-2008 в Пекине.

Ранее стало известно, что польская гребчиха на каноэ Дорота Боровская провалила допинг-тест. Однако ее все равно допустили до Олимпиады.