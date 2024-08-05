Провалившую тест на допинг польскую гребчиху допустили до Олимпиады

Польская гребчиха на каноэ Дорота Боровская провалила допинг-тест, но ее все равно допустили к Олимпиаде в Париже, сообщает ТАСС .

28-летняя Боровская сдавала допинг-пробу в июне. В ней обнаружили клостебол. Спортсменка в ходе разбирательства рассказала, что запрещенное вещество попало в ее организм из-за непреднамеренного контакта с лекарством, используемом для лечения ее домашнего питомца.

В Международном агентстве допинг тестирования (ITA) отметили, что содержание препарата в организме девушки было низким, а потому оно не могло бы повлиять на ее результаты.

Спортивный арбитражный суд утвердил, что Боровская совершила нарушение антидопинговых правил, но признал ее невиновной и допустил до Игр-2024.

Ранее спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию сборной России на лишение ее золотой медали в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022. Тогда россиянка Камила Валиева была дисквалифицирована за допинг, а вместо золота РФ получила бронзу.