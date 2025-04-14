«Спортивную стратегию» для ребят в непростой ситуации реализуют в Ленинском округе

В Ленинском городском округе приступили к реализации социально-патриотического проекта «Спортивная стратегия», суть которого в том, чтобы вместе с частными спортивными клубами поддержать семьи участников СВО и детей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе главы муниципалитета Станислава Каторова.

«Идея проекта пришла, когда владелец школы единоборств „Легион“, которая работает в поселке Лопатино в Ленинском округе, обратился в партию „Единая Россия“ и предложил помощь, сказав о том, что и тренерский коллектив, и воспитанники, и их родители хотят помогать фронту. Тогда мы решили дать старт этой доброй инициативе и сейчас готовы пригласить детей наших защитников бесплатно заниматься в этом клубе. Надеюсь, что в дальнейшем к проекту подключатся и другие предприниматели, оказывающие услуги в сфере спорта», — сказала руководитель координационного военно-патриотического центра «Стратегия» Елена Перепелица.

На сегодняшний день в клубе «Легион» самбо, тхэквондо и кикбоксингом занимаются свыше 100 мальчишек и девчонок, среди которых есть и подростки, и совсем малыши. За большинство из них платят родители, но ребята из семей участников СВО, переселенцы из Донбасса, Курской и Белгородской областей и другие дети, находящиеся в трудной ситуации, теперь будут заниматься здесь на безвозмездной основе. Это особенно актуально для микрорайонов-новостроек, где спортивная инфраструктура пока еще недостаточно развита. Кроме того, ребята вместе с родителями собрали для бойцов несколько коробок гуманитарного груза.

На мероприятие по запуску проекта и передачи гуманитарной помощи пригласили участников и ветеранов СВО, в том числе проходящих реабилитацию после полученных ранений. Почетным гостем стал Герой России, первый заместитель командующего Центральным округом войск национальной гвардии РФ генерал-лейтенант Павел Индык. Он высоко оценил инициативу руководства спортивного клуба «Легион» и выразил уверенность, что такой поступок наставников послужит пример патриотизма для ребят.

Мероприятие организовано совместно с депутатами Совета депутатов Ленинского округа и активистами «Молодой Гвардии».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.