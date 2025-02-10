Спортивное мероприятие состоялось в бронницком парке

В парке культуры и отдыха «Бронницкий луг» 8 февраля прошло общеобластное мероприятие «Спорт для всех!». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Бронницы.

Праздник начался с бодрой семейной зарядки, которая настроила участников на активный день. После разминки все желающие смогли проявить свои силы в спортивной эстафете, где не было никаких возрастных ограничений.

Занятия по стрельбе из лука привлекли внимание многих. Мероприятие организовали опытные инструкторы, которые познакомили участников с основами этой древней дисциплины. Начались занятия с теоретической части, где новички узнали о строении лука, технике прицеливания и правильной стойке. После каждый участник под внимательным руководством инструкторов смог отточить свои навыки и самостоятельно сделать первые успешные выстрелы.

Для творческих натур в купольной беседке были организованы увлекательные мастер-классы, где можно было создать что-то уникальное и красивое. В завершение мероприятия все гости смогли насладиться горячим чаем, собравшись у уютного тёплого очага. День получился незабываемым.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.