Школу основали 30 ноября 2016 года по инициативе Игоря Бугаева. Сначала здесь развивали футбол, позже открыли баскетбольное направление. Сейчас в школе занимаются 754 юных спортсмена — 525 футболистов и 229 баскетболистов.

Коллектив поздравили депутат Московской областной думы от «Единой России» Тимофей Лагутин, заместитель главы округа, начальник управления образования Ольга Дударева, а также депутаты окружного совета, представители партии «Единая Россия» Алексей Деяк и Андрей Саакян.

На празднике особое внимание уделили тренерам, которые работают с основания школы. Воспитанники Вячеслава Ямскова уже выступают в Юношеской футбольной лиге России, а к Андрею Саимову бывшие ученики приводят своих детей.

За десять лет школа стала местом, где юные жители округа развивают спортивные способности, учатся работать в команде и добиваются первых серьезных результатов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.