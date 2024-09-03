Спортивная школа «Фрязино» провела день открытых дверей

День открытых дверей прошел в спортивной школе «Фрязино». С родителями и ребятами пообщались тренеры, которые рассказали, как проходят тренировочные занятия, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Учащиеся спортивной школы показали мастер-классы по художественной гимнастике, баскетболу и шахматам.

Директор Виталий Михайлович Фомочкин на уличной баскетбольной площадке провел конкурс «Попади в кольцо». Желающих было много, из них не только дети, но и взрослые. Все с удовольствием участвовали в конкурсе и зарядились хорошим настроением.

Дни открытых дверей прошли также и в культурных учреждениях города Фрязино, где каждый желающий мог познакомиться с преподавателями и записаться в интересующий себя кружок.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.