«Спортинг» не проявляет интереса к Тикнизяну, Сперцяну и Батракову

Пресс-атташе лиссабонского «Спортинга» Филипе Диниш опроверг информацию о заинтересованности клуба в армянских футболистах Эдуарде Сперцяне и Наире Тикнизяне, а также в полузащитнике «Локомотива» Алексее Батракове, сообщает Metaratings.ru .

До этого в СМИ появилась информация о том, что скауты сразу нескольких португальских клубов, включая «Спортинг», «Бенфику» и «Порту», наблюдали за игрой Тикнизяна и Сперцяна в матче отборочного турнира ЧМ-2026 между сборными Португалии и Армении, завершившимся разгромной победой португальцев (9:1)

«Правда ли, что скауты „Спортинга“ следят за Сперцяном и Тикнизяном? Нет, это неправда. Интересуется ли клуб Батраковым? Интереса к нему нет», — сообщил Диниш.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Сперцян сумел забить 6 мячей и сделать 11 голевых передач в 15 играх, в то время как Батраков отметился 10 голами и 4 результативными пасами в 14 матчах. По оценкам портала Transfermarkt, рыночная стоимость этих игроков составляет 25 и 23 млн евро соответственно.

Тикнизян в этом сезоне принял участие в 8 играх за сербскую «Црвену звезду» в чемпионате Сербии, отметившись одной голевой передачей. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 4 млн евро.

