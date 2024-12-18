Спорт в Мытищах не зависит от погоды

Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, дартсу и интерхоккею для детей прошли на мытищинском стадионе «Торпедо», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В соревнованиях, которые были организованы отделом спортивно-массовых мероприятий центра физической культуры и спорта «Мытищи», приняли участие юноши и девушки 2009–2014 годов рождения.

Обильный снегопад только придал участникам дополнительной энергии. В теплом помещении ребята продемонстрировали свои навыки в меткости и точности.

Победителями в соревнованиях по стрельбе стали Игорь Трифонов, Андрей Воеводин и Дмитрий Василенко.

В дартсе лучше всех себя проявили Владислав Королев, Александр Канцеров и снова Андрей Воеводин, собравший полный комплект золотых медалей.

Сложные погодные условия не испугали ребят, которые с удовольствием вышли на хоккейную площадку, чтобы сыграть в интерхоккей. Это по снегу с клюшками и мячом. Справедливым итогом противостояния стала ничья. Так что проигравших в этом увлекательном спортивном мероприятии не оказалось.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.