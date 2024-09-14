«Спорт для умных детей»: в Абрамцеве прошли соревнования по ориентированию

В состязаниях участвовали ребята из гимназии им. Ольбинского (Сергиев Посад), школы № 1 (Хотьково), клуба «Дубрава», а также их родители и учителя. Всего дистанцию пробежали свыше 200 человек. Им нужно было с помощью карты и компаса найти в парке усадьбы указанное количество контрольных пунктов, отметиться на них с помощью чипов и прибежать на финиш.

В конце соревнования ребята, показавшие лучший результат, были награждены медалями и грамотами, а самые маленькие участники, выступавшие в категории «Родители/дети», получили сладкие призы.

Как рассказала директор Сергиево-Посадской гимназии им. Ольбинского, председатель клуба спортивного ориентирования «Дубрава» Ольга Филимонова, в учебном учреждении такие соревнования проводят, чтобы сплотить ребят, чтобы они провели время друг с другом не только за партой, но и на природе.

По ее словам, этот вид спорта появился в гимназии благодаря тренеру Анатолию Белобжицкому. Также Филимонова поблагодарила всех, кто помогает устраивать турниры для учеников.

«У нас учатся дети, обладающие способностями, у которых на первом месте стоит учеба, так как у всех цель — поступить в хороший институт. Они очень много учатся. А ориентирование такой вид спорта, где нужно не только ловко бегать, но и хорошо думать головой. Именно этим Анатолий Сигизмундович (Белобжицкий — ред.) нас и зацепил. Он сказал, что это спорт для умных детей», — поделилась директор гимназии.

Фото - © Надежда Малышева/РИАМО Фото - © Надежда Малышева/РИАМО Фото - © Надежда Малышева/РИАМО Фото - © Надежда Малышева/РИАМО Фото - © Надежда Малышева/РИАМО Фото - © Надежда Малышева/РИАМО Фото - © Надежда Малышева/РИАМО Фото - © Надежда Малышева/РИАМО Фото - © Надежда Малышева/РИАМО

Она подчеркнула, что важно еще участие в таких соревнованиях учителей, родителей, братьев и сестер гимназистов. Таким образом, все могут пообщаться в неформальной обстановке.

Филимонова отметила, что подобные соревнования устраиваются для ребят в разных живописных уголках района. Так, несколько раз школьников принимала усадьба Абрамцево, еще были состязания в лесу около Загорского моря, в районе культурно-просветительского центра «Дубрава».

Для болельщиков и спортсменов, пробежавших дистанцию, также подготовили различные активности. Можно было пострелять в лазерном тире, поиграть в бадминтон, волейбол или сразиться на мягких мечах.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.