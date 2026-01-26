Спорстменка из Подмосковья заняла первое место на соревнованиях по фристайлу в Миассе

Спортсменка из Московской области Елизавета Фролова завоевала две золотые медали на всероссийских соревнованиях по фристайлу в Миассе, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Елизавета Фролова, представляющая Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта и СШОР «Истина» из Истры, стала двукратной победительницей всероссийских соревнований по фристайлу. Турнир проходил с 22 по 26 января 2026 года в городе Миассе Челябинской области.

В дисциплине «биг-эйр» Фролова набрала 144,50 балла и заняла первое место. Второе и третье места достались спортсменкам из Челябинской области. В дисциплине «слоуп-стайл» Елизавета также стала лучшей, показав результат 63,0 балла. Серебро завоевала представительница Челябинской области, бронзу — спортсменка из Москвы.

Соревнования прошли в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.