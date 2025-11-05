Список лыжных трасс официально утвердили в Дубне

В этом сезоне в перечень утвержденных лыжных трасс в Дубне вошли дистанции в пяти районах города. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В лесопарковой зоне «Черная речка» вместе со стадионом «Юде-Кон» организованы маршруты протяженностью 500 м, 1,2,3 и 5 км с освещенным кругом протяженностью 2,5 м. Также в правобережной части города организован маршрут 1,3 км в Парке семейного отдыха и трасса протяженностью 11,5 км от Дубненского моста до Храма Похвалы Пресвятой Богородицы в Ратмино.

В левобережной части города утвержден освещенный лыжный маршрут протяженностью 2,6 км в лесопарковой зоне между ул. Жуковского и дамбой Иваньковского водохранилища. Еще один маршрут протяженностью в километр утвержден в районе ул. Макаренко и Володарского.

Содействие в организации лыжных маршрутов окажут специалисты МБУ «Чистый город». Традиционно лыжные маршруты в городе становятся площадкой для проведения зимних спортивных мероприятий.

«Лыжники наукограда всегда ждут зиму с нетерпением. Этот вид спорта для нас тоже знаковый: здесь тренировали молодых спортсменов наши прославленные тренеры Анатолий Юденков и Федор Кондрашков. Скоро откроем лыжный сезон, проведем традиционную новогоднюю гонку. Обязательно посоревнуются в лыжном спорте наши предприятия. А также все жители смогут с удовольствием прокатиться в свободное время», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.