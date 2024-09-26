Специалист Антонов посоветовал учить детей плавать в возрасте от 4 до 6 лет

Начинать плавание лучше всего в возрасте от 4 до 6 лет, когда ребенок уже способен следовать инструкциям и выполнять упражнения, сообщил РИАМО методист-инструктор отделения восстановительной медицины АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Кирилл Антонов.

«Важно поддерживать интерес ребенка к занятиям, чтобы они проходили в позитивной и увлекательной форме. Однако плавание полезно и взрослым, включая пожилых людей, которым важно проводить занятия под наблюдением тренера во избежание травм», — сказал Антонов.

Он добавил, что для тех, кто только начинает, стоит освоить базовые навыки, такие как правильное дыхание и умение держаться на воде. Это нужно перед тем, как приступать к более сложным стилям плавания.

«Не стоит бояться воды — лучше постепенно привыкать, начиная с мелких бассейнов. Важно также использовать вспомогательные средства, например, пояса для плавания или доски, чтобы чувствовать себя увереннее на первых этапах. Регулярные тренировки и работа над техникой помогут быстрее прогрессировать и минимизировать риск травм», — рассказал специалист.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете полностью раскрыть все преимущества плавания и улучшить свое здоровье и самочувствие, заключил методист-инструктор.