Специалист Антонов: йога может улучшить состояние сердечно-сосудистой системы

«Регулярная практика снижает уровень стресса, улучшает кровообращение и может помочь снизить кровяное давление. Позы и дыхательные упражнения способствуют улучшению кровотока, укрепляют мышцы сердца и повышают уровень физической активности», — сказал Антонов.

Он отметил, что все это в свою очередь улучшает общую физическую форму и способность организма адаптироваться к физическим нагрузкам.

«Важно помнить, что для максимальной пользы от йоги необходимо заниматься регулярно и под руководством опытного инструктора, особенно если есть какие-либо медицинские проблемы или ограничения. Гибкость также значительно улучшается благодаря растяжке и позам, которые увеличивают подвижность суставов и помогают расслабить мышцы, снимая напряжение», — рассказал специалист.

Антонов добавил, что физическая форма укрепляется за счет поз, требующих усилий от различных групп мышц, что улучшает координацию и равновесие.

21 июня во многих странах отмечают Международный день йоги. Он учрежденный резолюцией Генассамблеи ООН в 2014 году для повышения осведомленности людей о преимуществах йоги и принятия ее в образ жизни.