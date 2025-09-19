«Спасибо, Господь Иисус». «Русский бразилец» Марио Фернандес уходит из футбола
Фото - © РИА Новости
Бывший защитник сборной России, ЦСКА и «Зенита» Марио Фернандес объявил о завершении профессиональной футбольной карьеры. Футболист опубликовал соответствующее заявление на интернет-странице своей жены Марьяны Шотт де Фрейтас, сообщает «Чемпионат».
В сообщении 34-летний бразилец поблагодарил бога и обратился к болельщикам.
«Сегодня я официально заканчиваю карьеру профессионального футболиста. Спасибо, Господь Иисус, без тебя это было бы невозможно. Обнимаю, Марио Фернандес», — написал спортсмен в соцсетях.
С 2012 по 2022 годы Марио Фернандес играл за ЦСКА, после чего перешел в «Зенит» и провел два года в стане петербуржцев (2023–2024 годы). После ухода из стана сине-бело-голубых бразилец оставался в статусе свободного агента.
Марио Фернандес — участник чемпионата мира по футболу 2018 года. Он является гражданином России и Бразилии.