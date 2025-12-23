«Спартаку» предложили кандидатуру экс-игрока «Баварии» Торстена Финка

«Спартаку» представили кандидатуру Торстена Финка, в прошлом игрока «Баварии» и бывшего главного тренера таких команд, как «Базель», «Гамбург» и «Генк», сообщает Metaratings.ru .

Финк проявит интерес только к финансово привлекательным предложениям из России, поскольку его приоритет — другие варианты.

У спортивного директора «Спартака» Франсиса Кахигао есть основной претендент на пост тренера и ряд запасных вариантов на случай, если переговоры с главным кандидатом не увенчаются успехом. Все они ранее не упоминались в прессе в отношении «красно-белых» после ухода Деяна Станковича. На данный момент рассматриваются только иностранные специалисты, с несколькими из которых ведутся активные обсуждения.

В прошлом Финк руководил «Ингольштадтом 04», «Базелем», «Гамбургом», АПОЭЛом, «Аустрией», «Грассхоппером», «Висел Кобе», «Ригой», «Аль-Насром» и «Сент-Трюйденом». Последним местом работы немецкого тренера был «Генк», который он покинул совсем недавно, 15 декабря 2025 года.

