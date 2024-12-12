«Спартак» вел переговоры со спортдиректором Шредером до перехода в «Зальцбург»

Стало известно, что Московский «Спартак» вел переговоры с немецким спортивным директором Рувеном Шредером из системы «Ред Булл» до его перехода из «Лейпцига» в «Зальцбург», сообщает Metaratings.ru .

После назначения Юргена Клоппа на позицию директора по международным связям в «Ред Булл», Шредер проявил готовность обсуждать различные предложения, однако выбрал не рассматривать вариант со «Спартаком» и вообще работу в России. На тот момент он находился в «Лейпциге», но решил остаться в системе и продолжить карьеру в «Зальцбурге».

Немецкий 49-летний специалист начал работать в структуре «Ред Булл» в апреле 2023 года после перехода из «Шальке». В «Лейпциге» он занимал должность спортивного директора в течение восьми месяцев, а с 1 декабря 2024 года подписал контракт с «Зальцбургом» до 2028 года.

В текущем сезоне Лиги чемпионов «Лейпциг» не набрал ни одного очка и занимает 34-е место из 36-ти команд, в то время как «Зальцбург» имеет три очка и находится на 31-й позиции.