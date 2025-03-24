«Спартак» рассматривал аргентинского хавбека Медину в зимнее трансферное окно

В период зимнего трансферного окна «Спартак» проявлял интерес к 22-летнему хавбеку Кристиану Медине, представляющему «Эстудиантес», сообщает Metaratings.ru .

По имеющимся данным, игрок был включен в расширенный список клуба, однако руководство «Спартака» предпочло сосредоточиться на альтернативных кандидатурах.

Медина — выпускник академии «Бока Хуниорс». В составе «Эстудиантеса» он играет с начала 2025 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

На счету полузащитника — десять игр за сборную Аргентины U23 и две голевые передачи.