«Спартак» может рассмотреть Антона Заболотного в качестве усиления
Фото - © Алексей Филиппов/РИА Новости
В качестве усиления «Спартак» может рассмотреть кандидатуру Антона Заболотного, форварда «Химок», сообщает Metaratings.ru.
Руководство клуба продолжает искать различные варианты нападающего, делая акцент на российских игроков. Ранее «РБ Спорт» сообщал об интересе «Спартака» к Николаю Комличенко, форварду «Ростова».
Действующий контракт Заболотного с «Химками» рассчитан до конца июня 2026 года. В прошедшем сезоне 33-летний нападающий принял участие в 31 матче во всех турнирах, забив шесть голов и отдав шесть голевых передач. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 700 тысяч евро.
По итогам сезона 2024/25 «Спартак» занял четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков.