«Спартак» может рассмотреть Антона Заболотного в качестве усиления

Руководство клуба продолжает искать различные варианты нападающего, делая акцент на российских игроков. Ранее «РБ Спорт» сообщал об интересе «Спартака» к Николаю Комличенко, форварду «Ростова».

Действующий контракт Заболотного с «Химками» рассчитан до конца июня 2026 года. В прошедшем сезоне 33-летний нападающий принял участие в 31 матче во всех турнирах, забив шесть голов и отдав шесть голевых передач. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 700 тысяч евро.

По итогам сезона 2024/25 «Спартак» занял четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков.