«Спартак» может приобрести нападающего «Ювентуса» Аркадиуша Милика

Московский «Спартак» планирует заменить Манфреда Угальде на нападающего «Ювентуса» Аркадиуша Милика. Если это произойдет, коста-риканский футболист покинет клуб, сообщает Mash .

Как отметил итальянский журналист Николо Скира, «Ювентус» хочет избавиться от 31-летнего Милика, зарплата которого составляет 1,8 млн евро в год. Польским спортсменом уже заинтересовались несколько российских клубов.

В их числе ЦСКА, «Динамо» и «Спартак». У последнего, по данным журналиста, больше всего шансов заполучить Милика. Предварительно, он готов предложить Угальде в обмен на польского футболиста. Если «Спартак» приобретет Милика, то коста-риканский футболисту уйдет из клуба.

Однако за Милика планирует бороться и «Трабзонспор». По данным турецких СМИ, польский спортсмен уже мог достигнуть устной договоренности с клубом.

Ранее экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что клубу можно вернуть Артема Дзюбу. Он также поделился своим мнением об игре нападающего «красно-белых» Антона Заболотного.