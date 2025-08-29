Экс-тренер «Спартака» Рианчо считает, что клубу можно вернуть Дзюбу

«Тренер и спортивный директор еще оценят игру Заболотного. Я не совсем понимаю, в какой форме он сейчас находится. „Спартаку“ можно вернуть Дзюбу, он легенда этого клуба. И легенда всего российского футбола», — отметил Рианчо.

Заболотный стал игроком «Спартака» в начале июля. В этом сезоне Российской Премьер-лиги нападающий появился на поле в четырех матчах, но пока не смог отметиться результативными действиями.

Дзюба в текущем сезоне чемпионата России принял участие в шести матчах, в которых забил три мяча и отдал две голевые передачи. Ранее 37-летний форвард «Акрона» в беседе с «РБ Спорт» заявил, что «Спартаку» следовало бы пригласить его в команду, если у клуба есть амбиции бороться за трофеи.