«Спартак» дожал СКА на его же льду

сегодня в 19:38

«Спартак» вырвал победу у СКА в концовке матча

Московский хоккейный клуб «Спартак» обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча, прошедшая 23 января в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей. Это уже третье поражение армейцев от «Спартака» в текущем сезоне, сообщает Бриф24 .

Игра началась для хозяев льда обнадеживающе. На 4-й минуте матча нападающий СКА Никита Недопекин открыл счет, и до середины третьего периода петербуржцы уверенно удерживали минимальное преимущество (1:0).

Однако концовка встречи обернулась для армейцев провалом. Московский клуб сумел перехватить инициативу и переломить ход матча в свою пользу: на 53-й минуте Никита Коростелев сравнял счет, а на 58-й минуте Данил Пивчулин забросил победную шайбу, установив окончательный счет 1:2.

В параллельных матчах нижегородское «Торпедо» обыграло «Шанхай Дрэгонс» со счетом 7:2, а московский ЦСКА победил «Барыс» (1:0).

