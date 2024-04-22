Сотрудники предприятий в Мытищах поборолись за звание лучших скалолазов

Участникам соревнований, сотрудникам местных предприятий, нужно было продемонстрировать ловкость, выносливость, навыки в таком непростом видео спорта как скалолазание.

«Мы очень любим спорт, и вся наша жизнь проходит в движении, именно поэтому, когда нам предложили поучаствовать в спартакиаде — мы согласились без задней мысли. Скалолазанием раньше не занимались, но попробовав сейчас свои силы, можем сказать, что это интересный опыт», — отметили сотрудники Федерального научного центра гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана Сергей и Ольга

По итогам состязания были определены победители и призеры: первое заслуженное место заняла команда АО «Мытищинская теплосеть», вторыми стали представители ГК «КСК», на третьем месте — АО «Мытищинский машиностроительный завод» и на 4-м — МБУ «МФЦ Мытищи».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.