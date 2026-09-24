Сотрудники онкоцентра Подмосковья возобновили футбольные матчи 20 сентября

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Сотрудники Московского областного онкологического клинического центра 20 сентября сыграли первый после длительного перерыва футбольный матч. Игру провели при поддержке первичной профсоюзной организации МООД, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В любительском матче участвовали врачи и медицинские братья из разных отделений Московского областного онкологического клинического центра. Игра прошла 20 сентября при поддержке первичной профсоюзной организации МООД.

Несколько лет назад сотрудники центра регулярно проводили спортивные мероприятия, но затем традиция прервалась. В этом году коллектив решил ее возродить.

Первый после перерыва матч был внутренним и носил тренировочный характер. Игра завершилась вничью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.