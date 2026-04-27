Сотрудники Мособлэнерго из Подмосковья пробежали забег в Москве

Работники АО «Мособлэнерго» 25 апреля приняли участие в массовом забеге на базе биатлонно-лыжного комплекса «Марьино» в Москве. Пять представителей компании вышли на дистанции от 3 до 10 км, одна из участниц завоевала призовое место, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Соревнования прошли на спортивной базе комплекса «Марьино» на улице Марьинский парк. Участникам предложили дистанции 3, 5, 10, 15 и 20 км. Регистрация началась в 08:00, официальный старт дали в 11:00. В забеге приняли участие любители бега разного уровня подготовки.

От «Мособлэнерго» выступили пять человек: два сотрудника аппарата управления, два представителя Коломенского филиала и один — Раменского. Четыре женщины выбрали дистанцию 3 км, для всех это был первый старт, один мужчина пробежал 10 км. Начальник отдела капитального строительства Коломенского филиала Елена Мурашева заняла третье место на дистанции 3 км среди 56 участниц.

Разминку для спортсменов провела олимпийская чемпионка по легкой атлетике Светлана Мастеркова. Гостем мероприятия стал спортивный комментатор Виктор Гусев. Для участников и болельщиков организовали дополнительные активности, детскую зону, мастер-классы и церемонию награждения, по итогам которой все бегуны получили памятные награды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.