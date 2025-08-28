Состоялся товарищеский турнир ко 100-летию Щелково

В городском округе Щёлково прошла серия разнообразных мероприятий — спортивных, культурных, образовательных и других — посвящённых 100-летию города, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Одним из них стал Товарищеский турнир по футболу. Когда-то здесь существовала традиция играть в футбол командами муниципальных органов. Сборная администрации выступала и на местном, и на областном уровне. К юбилею традицию решили возродить.

В турнире приняли участие пять команд: администрация городского округа, Совет депутатов, Торгово-промышленная палата, Общественная палата, а также соседи из городского округа Фрязино.

«С прекрасным настроением вышли поиграть, поболеть за наших коллег из администрации, Общественной палаты. С хорошим настроением поедем работать», — рассказал Филипп Чернов, депутат Совета депутатов г. о. Щелково.

Самой результативной оказалась игра Торгово-промышленной палаты и наукограда Фрязино. Основное время закончилось вничью — 1:1. А потом болельщики, которые пришли поддержать своих коллег, увидели то, что любят больше всего — серию пенальти. Решающий удар нанёс игрок ТПП, итоговый счёт составил 5:4.

Команда Совета депутатов собралась совсем недавно, игроки ещё даже не успели обзавестись командной формой. Однако на поле недостаток опыта был компенсирован желанием и самоотдачей. Соперников из Общественной палаты депутаты обыграли со счётом 3:0.

За главный приз турнира вышли бороться Совет депутатов и представители щёлковского бизнеса. Команда Совета депутатов выиграла матч со счётом 3:1 и стала победителем турнира. Однако все участники получили памятные медали ко 100-летию округа и удовольствие от игры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». В этом году еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«„Открытый стадион“ дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.

