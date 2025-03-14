Соревнования в рамках Президентских спортивных игр прошли в Подмосковье

Сегодня, 14 марта 2025 года, в спортивном зале «Юность» прошел муниципальный этап соревнований по баскетболу 3×3 среди общеобразовательных учреждений Павлово-Посадского городского округа в рамках Всероссийских игр школьников «Президентские спортивные игры», сообщает пресс-служба администрации округа.

В соревнованиях приняла участие 10 команд юношей 2010–2011 годов рождения. Игры были насыщенными и напряженными, что сделало каждый матч настоящим испытанием для участников. В упорной борьбе первое место заняла команда из Гимназии, продемонстрировав отличные навыки и командный дух. Второе место досталось ребятам из лицея № 2, которые показали высокую игру и упорство. Бронзовыми призерами стали баскетболисты школы № 11, также проявившие отличные умения на площадке.

Соревнования завершились награждением команд, и все участники отметили важность таких событий для развития спорта среди молодежи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.