Соревнования среди лучших всадников России пройдут в Красногорске

В городском округе Красногорск 6 июня стартовала большая конкурная неделя. За звание сильнейшего всадника страны на боевом поле конноспортивного клуба «Отрада» поборются порядка 150 спортсменов из 20 регионов России.

Соревнования продлятся до 16 июня. Программа включает 30 маршрутов различной сложности. Наиболее зрелищным будет финальный, в котором высота препятствий составит до 150 см. Суммарный призовой фонд турнира — 3,5 млн рублей.

В текущем году турнир пройдет в «Отраде» уже в девятнадцатый раз. Большая конкурная неделя является одним из наиболее знаковых событий в российском конном спорте. Событие привлекает много зрителей, а Гран При в заключительный день турнира посещают свыше 1 тыс. человек.

Красногорск в последние годы стал одним из центров популяризации конного спорта в России. На территории загородного комплекса площадью свыше 20 га создали необходимые условия для проведения конных соревнований любого уровня — как любительских, так и международных.

Помимо конкура на территории комплекса каждый год проводят соревнования по выездке, во время которых всадники показывают навыки управления лошадьми, а также конные пробеги. Пробеги считаются одной из самых популярных, массовых и демократичных дисциплин в мире конного спорта. Каждый год в России данная дисциплина только набирает популярность.

По словам застройщика, создателя комплекса «Отрада» Николая Гоголя, его цель — повышение качества жизни в Красногорске.

«Красногорский городской округ — одно из лучших мест в Подмосковье. Без преувеличения. Прекрасное расположение рядом со столицей, замечательная природа… Понятно, почему жители округа его так любят и ни на что не готовы променять. И им нужны не только новые жилые кварталы, которые постепенно приходят на замену старому фонду или позволяют обзавестись собственным домом молодым красногорским семьям. Все понимают, что без новостроек не обойтись — это естественный процесс, который неизбежен», — рассказал Гоголь.

Он уточнил, что для городской черты важно появление современных социальных объектов, общественных пространств и других мест притяжения людей.

«Парки вместо пустырей и заброшенных, неухоженных островков леса. А где-то лес надо сохранить, но привести его в порядок и сделать прогулочные тропы. Нужны благоустроенные набережные вдоль маленьких речушек, прогулочные дорожки. Ландшафт позволяет также развивать активные виды спорта, такие как, например, горнолыжный спорт. Все это потихоньку делается. У человека должно быть место, куда он может отправиться сам или с семьей, отдохнуть от суеты будней, снять стресс. Контакт с лошадьми в этом случае отлично помогает, проверено на собственном опыте», — пояснил Гоголь.

В комплексе помимо конной инфраструктуры, создали нужные условия для семейного отдыха.

Имеется банный комплекс, в котором есть русская баня на дровах, спортивные площадки. Рестораны, собственный пляж с бассейном. Существует возможность отправиться на рыбалку на Маральи озера, на которых на удочку ловят белого амура.

Детей привлекает парк диких животных. В нем можно увидеть обезьянок, хорьков, соболей, декоративных кроликов, дикобразов, лам, пятнистых оленей и большую коллекцию диких птиц, включая фазанов, уток, соколов и сов. Всего в парке содержат больше полутора сотен видов животных.

Самым популярным аттракционом парка диких животных является кормление маралов и оленей.

Посетить комплекс можно круглый год. Зимой на территории открывают каток и проводят различные зимние забавы.

Однако главными для конноспортивного клуба всегда остаются лошади. Пообщаться с ними приезжают семьи с детьми из Красногорска, Москвы и других городов региона.