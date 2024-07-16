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Соревнования по скейтбордингу «Сторона улиц» состоятся в Подмосковье 27 июля

Соревнования по скейтбордингу «Сторона улиц» третий год подряд пройдут в Солнечногорске. Лучших райдеров определят на скейт-площадке в городском парке 27 июля, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Номинации: общие заезды — единовременно четыре участника показывают технику катания по всей площадке за определенное время; лучший трюк; игра на выбывание — участники повторяют трюки за ведущим.

«Мы принимаем любых желающих старше 16 лет. В основном заявляются ребята, которые имеют опыт катания. Несовершеннолетним нужно взять согласие родителей. Обязательно наличие шлема. На площадке на случай травм будет организована медицинская помощь», — рассказал организатор, основатель творческого объединения «Хип-хоп Сторона» Анатолий Гусаров.

Регистрация начнется в 15:00. Старт — в 16:00. Победителей и призеров наградят статуэтками, грамотами, спортивным инвентарем и подарочными сертификатами от спонсоров.

Музыкальное сопровождение обеспечат хип-хоп артисты и диджеи. Для зрителей проведут конкурсы и розыгрыши с призами.

Организаторы — творческое объединение «Хип-хоп Сторона», Молодежный центр «Подсолнух» при поддержке федерации скейтбординга России и паблика Freestyle Times.

Возрастная категория: 16+. Вход свободный.

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