Соревнования по рукопашному бою в Егорьевске объединили более 500 спортсменов

27 сентября во Дворце спорта «Егорьевск» состоялся открытый Кубок Главы муниципального округа по рукопашному бою среди юношей и девушек от 12 до 17 лет, а также 1 этап Кубка Московской областной Федерации рукопашного боя «Будущий рукопашник», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Эти соревнования объединили более 500 спортсменов из Егорьевска, Москвы, а также из 17 городов Московской, Рязанской, Тамбовской, Курской, Калужской и Владимирской областей.

Старт боям дали самые маленькие участники мероприятия, некоторые из которых вышли на ковер впервые. С трибун, которые были заполнены почти полностью, поддерживали родители. Соревнования «Будущий рукопашник» — это мощный старт для юных спортсменов, которые пробуют свои силы в борьбе со сверстниками из других городов.

«Будущий рукопашник» — это рейтинговый турнир, он проходит в течение года. Каждый этап дети бьются между собой по кругу, набирают очки. В финальном этапе, куда проходит четверка сильнейших, набравших наибольшее количество баллов, они уже могут заработать пояс чемпиона, рассказал тренер егорьевской спортивной школы «Виктория» по рукопашному бою Константин Куликов.

Далее — в Кубке главы Егорьевска — стартовали рукопашники более старших возрастных категорий.

«Бои были захватывающими и увлекательными, а борьба отличалась бескомпромиссностью, поскольку проигрывать не собирался никто, а победитель в каждой весовой категории — один», — рассказали в егорьевском Управлении спорта и молодежной политики.

По итогам соревнований 1-е общекомандное место завоевала команда из города Ступино, на второй строчке турнирной таблицы расположился Солнечногорск, командную бронзу взяли ребята из Серпухова.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.