Соревнования по художественной гимнастике проходят в Орехово-Зуеве

Во Дворце спорта «Восток» в Орехово-Зуеве проходят спортивные соревнования по художественной гимнастике на «Кубок Валентины Алексеевны Кострицы», сообщили в пресс-службе округа.

65 лет назад Валентина Алексеевна основала в Орехово-Зуеве секцию художественной гимнастики. А дальше — постоянные тренировки, отличные результаты и лучшие воспитанницы. До сих пор ее дело живет и развивается. А турнир, посвященный легенде, становится все популярнее.

В этот раз в гости приехали около 25 городов Московской области и регионов России. Около 230 участниц в групповой и 260 в личной программах. Это традиционный разрядный турнир, на котором девушки показывают свое мастерство.

По итогам состязаний гимнастки получат кубки, медали, грамоты и призовые сертификаты. Соревнования проходят с 28 по 30 ноября.

Приехать лично Валентина Алексеевна не может, в 89 лет совсем не до поездок, но гордится, что в ее честь проводят турнир красоты и грации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». В этом году еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«„Открытый стадион“ дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.