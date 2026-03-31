Соревнования по художественной гимнастике «Мартовская капель» прошли в Ступине

27 марта в физкультурно-оздоровительном комплексе «Ока» прошли областные соревнования по художественной гимнастике «Мартовская капель». В течение четырех дней на ступинской земле соревновались более 400 спортсменок из 27 городов, включая Владивосток, Воронеж, Рязань и многие другие города Московской области. Около ста ступинских участниц было представлено на соревнованиях, сообщила пресс-служба администрации городского округа Ступино.

Турнир собрал гимнасток разного возраста и уровня подготовки. Соревнования дали возможность спортсменкам не только проверить свои силы, но и выполнить нормативы спортивных разрядов.

«В этом году наша „Мартовская капель“ побила все рекорды. К нам приехали участницы из 27 городов. Мы очень рады большому представительству судейского аппарата и рады приветствовать всех на наших соревнованиях. Мы постарались сделать удобный график, чтобы комфортно принять гостей», — рассказала старший тренер отделения художественной гимнастики школы олимпийского резерва имени В. Боброва Ирина Просветова.

Соревнования проходят в индивидуальной программе, в групповых упражнениях, а также в дуэтах и трои. Данная программа является новой и активно набирает свои обороты.

Особого внимания заслужили выступления самых юных участниц — гимнасток 2021–2017 годов рождения. Их программа включала упражнения без предмета, со скакалкой, обручем и мячом. По итогам соревнований в данной возрастной категории ступинские спортсменки завоевали одно первое место, восемь вторых и пять третьих мест, показав высокий уровень подготовки и артистизм.

Высокую оценку организации соревнований дали и тренеры из других городов:

«Мы приехали большой командой. Я приезжаю в Ступино на соревнования первый раз. Нам очень понравилась организация. Особенно понравилось, что был парад открытия. Это было достаточно масштабно, напоминает времена, когда проходили гран-при по художественной гимнастике, и гимнастки выступали в таком международном формате», — поделилась впечатлениями тренер из Воскресенска Дарья.

«Мартовская капель» подтвердила статус значимого спортивного события в жизни гимнасток Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.