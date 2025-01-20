Соревнования по чир спорту прошли в Мытищах

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Москвы, Московской и Калужской областей. Всего более семисот участников из 19 клубов. Такой фестиваль в Мытищах проходит впервые, но первый опыт сразу оказался успешным. Яркие и красочные выступления, спортивное мастерство юных участников никого не оставили равнодушным.

Многие считают, что чир спорт — это группы поддержки спортивных команд по баскетболу или хоккею. Но на самом деле он уже давно перешел в самостоятельную дисциплину, сочетающую в себе элементы танцев, гимнастики, акробатики.Фестиваль «Cheer-T_Fest» зарекомендовал себя как одно из значимых событий в мире чирспорта, объединившее любителей этого вида спорта из разных уголков страны.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.