Соревнования по авиамодельному спорту пройдут в Мытищах

В Мытищах 27 сентября в 9:00 в игровом зале спортивного комплекса «Дружба» (ул. 4-я Парковая, 5А) пройдут соревнования по авиамодельному спорту, посвященные Дню авиации, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В соревнованиях примут участие юные авиамоделисты из Москвы и Московской области, которые продемонстрируют свои навыки и мастерство. Традиционно одними из главных претендентов на медали являются воспитанники объединения «Авиамоделирование» мытищинского детско-юношеского центра «Галактика».

Соревнования пройдут в классе авиамоделей планеров, предназначенных для полетов в закрытых помещениях. Управление этими моделями требует от пилотов не только технических навыков, но и стратегического мышления, умения принимать решения в условиях ограниченного пространства и времени.

Мероприятие обещает быть захватывающим и интересным для всех присутствующих. Зрители смогут увидеть уникальные выступления, почувствовать атмосферу соревнований и поддержать юных спортсменов.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.