Соревнования по акробатическому рок-н-роллу завершились в Лыткарине

В Дворце спорта «Арена Лыткарино» прошли региональные рейтинговые соревнования по акробатическому рок-н-роллу. Турнир вошел в общую сетку рейтинговых турниров Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Порядка 700 танцоров, в составе которых солисты, дуэты, пары и группы спортсменов из Москвы, Калуги, Тулы, Санкт-Петербурга и других городов России, приехали побороться за победу.

«У наших судей есть критерии: первый и главный — безопасность. Если какой-то элемент исполнен небезопасно, хорошей оценки танцорам можно не ждать. Тренеры понимают, что поставив номер с небезопасными элементами, они занизят своих воспитанников. Но на всякий случай у нас была стойка медицинской помощи», — отметил президент федерации акробатического рок-н-ролла Московской области Матвей Марков.

Мероприятие делилось на 2 части: массовый спорт и спорт высших достижений. Дисциплины массового спорта были для совсем юных спортсменов.

Победители и призеры получили медали, а тренерам вручили памятные призы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.