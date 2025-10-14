Солнечногорские футболисты стали досрочными победителями Первенства Московской области

Солнечногорские спортсмены «Спортивной школы № 1» 2010 года рождения с отрывом лидируют в Первенстве Московской области по футболу сезона 2025, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Безоговорочная победа над Волоколамском позволила им закрепить свои позиции и занять 1 место уже в предпоследнем туре. Домашний матч состоялся на стадионе в Тимоново и завершился со счетом 11:0.

Нападающий Иван Сашенков пять раз поразил ворота «СШ „Гвардия“ Волоколамского муниципального округа. По одному голу отметились также Адамян Давид, Даниил Чеботарь, Арсений Герасимов, Максим Ставинский, Валерий Долженков и Иван Киевец.

«Солнечногорские ребята блестяще провели этот сезон: 16 побед, ничья и ни одного поражения. Они стали чемпионами уже до завершения первенства. Спасибо ребятам за уверенную, красивую игру, а тренерам — за подготовку», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Тренируют спортсменов Игорь и Никита Ревякины, Сергей Ильметов.

Финальная игра первенства состоится 19 октября. Солнечногорск на выезде встретится с «СШ „Руза“.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) „50 умных ФОКов“. Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.