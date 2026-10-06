«Солнечногорск» разгромил «Химки» в чемпионате Московской области

Футбольный клуб «Солнечногорск» 3 октября обыграл команду спортивной школы олимпийского резерва «Химки» со счетом 4:0. Домашний матч 23-го тура чемпионата Московской области в Лиге А прошел на стадионе «Металлург», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Солнечногорск» одержал пятую подряд победу в чемпионате Московской области. В домашнем матче 23-го тура Лиги А 3 октября на стадионе «Металлург» команда победила СШОР «Химки» со счетом 4:0. Хозяева владели инициативой с первых минут до финального свистка.

23-летний Никита Казарян оформил хет-трик, забив на 40-й, 43-й и 87-й минутах. Он занимает второе место среди бомбардиров турнира. Руслан Шаповалов реализовал пенальти на 65-й минуте.

«ФК «Солнечногорск» уверенно победил «Химки» дома. Поздравляю команду с яркой игрой и победой! Благодарю за характер и настрой», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Команда занимает седьмое место в турнире: на ее счету 11 побед, пять ничьих и семь поражений. Следующий матч «Солнечногорск» проведет на выезде в Королеве против местного «Металлиста». Чемпионат состоит из 26 туров, завершающие игры намечены на 24 октября.

Новости округа доступны в канале «Солнечногорск. Главное» в МАХ (https://max.ru/id5044013302_gos) и в канале Константина Михалькова, главы округа (https://max.ru/mikhalkov_official).

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.