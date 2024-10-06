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Софья Великая: я одержала первую победу в керлингольфе

Российская фехтовальщица на саблях и двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая сообщила РИАМО, что сегодня одержала первую победу в керлингольфе. Этот турнир схож с подготовкой к Олимпийским играм.

В деревне Курово Дмитровского городского округа в гольф-клубе «Dmitrov Golf Resort» состоялось закрытие сезона фестиваля интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры» — одного из самых известных любительских спортивных турниров в России.

Великая удачно закатила два мяча ближе всех к лунке. Она добавила, что гольф интересен людям разного возраста и разных профессий.

«Гольф дает много эмоций, но, самое главное, что это праздник, который нас объединяет», — отметила спортсменка.

По ее словам, в России и в Подмосковье в частности идет работа над тем, чтобы гольф стал доступнее и популярнее.

«Подтверждением этому является фестиваль „Сильные фигуры“, на который собираются и олимпийцы, и любители», — сказала она.

Великая подчеркнула, что турнир «Сильные фигуры» дает возможность пообщаться с легендами спорта, вспомнить прошлое и подумать о будущих победах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.