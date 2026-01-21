Софья Соловьева из Подмосковья завоевала бронзу на Всероссийском турнире по тхэквондо

Спортсменка Московской области Софья Соловьева заняла третье место на всероссийских соревнованиях по тхэквондо «Кубок Президента Союза тхэквондо России» в Черкесске, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Софья Соловьева, представляющая областной Центр олимпийских видов спорта и УОР №1 из Краснознаменска, стала бронзовым призером всероссийских соревнований по тхэквондо среди женщин в весовой категории до 49 кг. Турнир проходил с 16 по 19 января 2026 года в Черкесске Карачаево-Черкесской Республики.

В финале победу одержала спортсменка из Санкт-Петербурга, второе место заняла представительница Краснодарского края. Всего в соревнованиях приняли участие более 940 спортсменов из 32 регионов России.

Соревнования проводились в рамках федеральной программы «Спорт России» и собрали сильнейших тхэквондистов страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.