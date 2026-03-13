Сноубордисты Подмосковья завоевали три медали на Кубке России

Спортсмены из Подмосковья выиграли золото и два серебра на V и VI этапах Кубка России по сноуборду, которые прошли с 5 по 9 марта 2026 года в Кусе Челябинской области, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

На VI этапе турнира Анастасия Привалова, представляющая областной центр олимпийских видов спорта и СШОР «Истина» из Истры, одержала победу в дисциплине «сноуборд-кросс» среди женщин. Второе и третье места заняли спортсменки из Магаданской области.

В смешанной командной дисциплине «сноуборд-кросс-группа-смешанная» на V этапе Арсений Томин из Истры завоевал серебро в тандеме с Александрой Паршиной из Магаданской области. Победу одержал дуэт из Магаданской области, третье место заняла пара представителей Ленинградской и Новосибирской областей.

В мужском индивидуальном старте «сноуборд-кросс» на VI этапе Арсений Томин также стал серебряным призером. Золото выиграл спортсмен из Новосибирской области, бронзу — представитель Магаданской области.

Соревнования проходили в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.