Сноубордисты Подмосковья завоевали три медали Кубка России

Сборная Московской области выиграла золото, серебро и бронзу на заключительном этапе Кубка России по сноуборду в Лабытнанги с 10 по 15 апреля 2026 года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В дисциплине «сноуборд-кросс» среди мужчин победу одержал Арсений Томин, представляющий областной центр олимпийских видов спорта. В женских соревнованиях серебряную медаль завоевала Анастасия Привалова из областного центра олимпийских видов спорта в Истре.

Бронзу в дисциплине «сноуборд-кросс-группа-смешанная» получили Данила Баранов и Анастасия Привалова. Оба спортсмена также представляют областной центр олимпийских видов спорта.

По итогам общего зачета сезона 2025–2026 годов в дисциплине «сноуборд-кросс» Арсений Томин и Анастасия Привалова стали победителями Кубка России. В смешанной дисциплине команда Московской области заняла третье место. Соревнования в Лабытнанги завершили сезон и прошли в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.