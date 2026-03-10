Сноубордисты Подмосковья взяли две медали на чемпионата России в Миассе

Спортсмены Московской области завоевали серебро и бронзу на чемпионате России по сноуборду в дисциплине «хаф-пайп», который прошел с 4 по 7 марта 2026 года в Миассе Челябинской области, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В женских соревнованиях второе место заняла Александра Теймурова, представляющая СШОР «Истина» из Истры. Победительницей стала спортсменка из Санкт-Петербурга, третье место заняла представительница Челябинской области.

В мужских стартах в дисциплине «хаф-пайп» серебряным призером стал Кирилл Калинин из СШОР «Истина» (Истра). Первое и второе места заняли спортсмены из Москвы и Санкт-Петербурга соответственно.

Чемпионат России прошел в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.