Сноубордисты Подмосковья выиграли четыре медали чемпионата России в Красноярске

Сноубордисты Московской области завоевали два золота, серебро и бронзу на чемпионате России в Красноярске, который проходит с 22 по 26 марта 2026 года. Награды подмосковные спортсмены получили в дисциплинах «сноуборд-кросс» и «сноуборд-кросс-группа-смешанная», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В мужских соревнованиях по сноуборд-кроссу победу одержал представитель Подмосковья Арсений Томин, выступающий за областной центр олимпийских видов спорта и СШОР «Истина» из Истры. Бронзовую медаль завоевал еще один подмосковный спортсмен Евгений Генин. Серебро досталось сноубордисту из Новосибирской области.

В женском сноуборд-кроссе Анастасия Привалова, представляющая те же спортивные организации, финишировала второй и завоевала серебряную медаль. Победу одержала спортсменка из Красноярского края, бронза — у представительницы Магаданской области.

Во второй день турнира в дисциплине «сноуборд-кросс-группа-смешанная» Арсений Томин в паре со спортсменкой из Магаданской области занял первое место. Вторыми стали представители Новосибирской области, третьими — спортсмены из Ленинградской области.

Чемпионат России проходит на МСК «Сопка» в Красноярске в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.