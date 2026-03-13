сегодня в 16:47

Сноубордистка из Подмосковья выиграла Спартакиаду в Красноярске

Сноубордистка Лидия Лукичева из Московской области завоевала золото в параллельном слаломе-гиганте на финале XIII зимней Спартакиады учащихся России в Красноярске. Соревнования проходят с 9 по 16 марта 2026 года на МСК «Сопка», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Представительница областного Центра олимпийских видов спорта и СШОР «Истина» из Истры стала лучшей среди юниорок 15–16 лет в дисциплине «параллельный слалом-гигант».

Серебряную медаль завоевала Ульяна Сверкунова из Красноярского края. Бронзу также выиграла спортсменка из Красноярского края Владислава Дудко.

Финальные соревнования XIII зимней Спартакиады учащихся России по сноуборду проходят в Красноярске в рамках федеральной программы «Спорт России». Участники выступают в возрастных группах 13–14 и 15–16 лет, разыгрывая медали в дисциплинах биг-эйр, слоуп-стайл, параллельный слалом, параллельный слалом-гигант и сноуборд-кросс.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.