Снежные забеги: в подмосковном парке провели соревнования по биатлону
Фото - © Клуб спортивного ориентирования "Дубрава"
В парке «Покровский» города Хотьково Сергиево-Посадского округа провели турнир по биатлону на снегу, передает корреспондент РИАМО.
Несмотря на снегопад, на соревнования пришли дети и взрослые.
Участникам нужно было пробежать круг по парку и выбить пять мишеней из лазерного ружья. Состязания провели в нескольких возрастных категориях. После забега всех пригласили на чай из самовара со сладостями.
Всем ребятам и взрослым вручили грамоты и сладкие подарки. Кроме того, все участники получили билеты в кино.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.
Также Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.
Фото - © Клуб спортивного ориентирования "Дубрава"
Фото - © Клуб спортивного ориентирования "Дубрава"
Фото - © Клуб спортивного ориентирования "Дубрава"
Фото - © Клуб спортивного ориентирования "Дубрава"
Фото - © Клуб спортивного ориентирования "Дубрава"
Фото - © Клуб спортивного ориентирования "Дубрава"