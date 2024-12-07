Снежные забеги: в подмосковном парке провели соревнования по биатлону

В парке «Покровский» города Хотьково Сергиево-Посадского округа провели турнир по биатлону на снегу, передает корреспондент РИАМО.

Несмотря на снегопад, на соревнования пришли дети и взрослые.

Участникам нужно было пробежать круг по парку и выбить пять мишеней из лазерного ружья. Состязания провели в нескольких возрастных категориях. После забега всех пригласили на чай из самовара со сладостями.

Всем ребятам и взрослым вручили грамоты и сладкие подарки. Кроме того, все участники получили билеты в кино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.