Слет-соревнование «Школа безопасности» прошел в округе Пушкинский

Муниципальный этап Московского областного слета-соревнования «Школа безопасности» прошел в округе Пушкинский 4 апреля. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкинский.

На территории «Образовательного комплекса № 3» встретились 16 команд. Соревнования состояли из восьми этапов: комбинированная пожарная эстафета, комплексное силовое упражнение, кроссовая подготовка, оказание первой помощи, полоса препятствий, ориентирование, веревочная полоса и конкурс узлов.

По итогам состязаний первое место заняла команда Образовательного комплекса № 8 г. Пушкино, на втором месте расположилась команда школьников из пушкинского Образовательного комплекса № 3, на третьем — участники из Центра образования № 2 Красноармейска. Областной этап соревнований пройдёт с 18 по 24 мая.

«Соревнования „Школа безопасности“ проводятся ежегодно с целью формирования у обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, а также получения ими практических навыков и умений», — комментируют специалисты Методического центра г. о. Пушкинский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.