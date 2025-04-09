Скульптор Погосян вручил Тотти эксклюзивную статуэтку ручной работы
Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти получил статуэтку ручной работы скульптора Ашота Погосяна, сделанную эксклюзивно для подарка тренеру, сообщает Metaratings.ru.
Известно, что статуэтка изображает Тотти в качестве императора в футбольных бутсах и мячом в руках. Такое положение символизирует значимость и профессионализм капитана в сфере. Отмечается, что фигура с высокой детализацией выполнена из бронзы.
Погосян, являясь большим поклонником спорта и футбола, создал статуэтку в уважение ко всем достижениям Тотти. По его мнению, тренер оставил за всю свою карьеру яркий след в сердцах миллионов людей и поклонников спорта.
«В своей скульптуре я стремился соединить эти два параллельных мира — мир искусства и мир спорта, создавая гармонию, в которой они переплетаются и дополняют друг друга», — добавил скульптор.
Ранее Погосян уже вручал похожие произведения искусства и другим профессионалам. Статуэтки он уже вручал Никите Симоняну на его 98-летие и двукратному чемпиону мира, победителю Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира — Кафу.