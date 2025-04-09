Скульптор Погосян вручил Тотти эксклюзивную статуэтку ручной работы

Известно, что статуэтка изображает Тотти в качестве императора в футбольных бутсах и мячом в руках. Такое положение символизирует значимость и профессионализм капитана в сфере. Отмечается, что фигура с высокой детализацией выполнена из бронзы.

Погосян, являясь большим поклонником спорта и футбола, создал статуэтку в уважение ко всем достижениям Тотти. По его мнению, тренер оставил за всю свою карьеру яркий след в сердцах миллионов людей и поклонников спорта.

«В своей скульптуре я стремился соединить эти два параллельных мира — мир искусства и мир спорта, создавая гармонию, в которой они переплетаются и дополняют друг друга», — добавил скульптор.

Ранее Погосян уже вручал похожие произведения искусства и другим профессионалам. Статуэтки он уже вручал Никите Симоняну на его 98-летие и двукратному чемпиону мира, победителю Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира — Кафу.