Скейт-парк площадью 1 тыс кв м открыли в сквере Рубцовой в Химках

В сквере Марии Рубцовой городского округа Химки открыли скейт-парк. Его площадь составляет более тысячи квадратных метров. Скейт-парк состоит из двух современных площадок — это боул-чаша и памп-трек, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Мы услышали наших химчан и обновили скейт-парк в Новых Химках. На месте старой площадки у ребят для тренировок теперь есть новая, современная. Этот проект нам удалось реализовать при содействии регионального Министерства благоустройства», — прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

В день открытия нового скейт-парка юных химчан угостили сливочным лакомством — мороженым. Также заместитель главы округа Олеся Романова, депутат Совета депутатов Химок Надежда Смирнова и лидер Движения общественной поддержки Владимир Харитонов вручили ребятам в подарок шлемы и различные сувениры.

«Эта площадка удобная, здесь правильные вылеты. Удобно кататься. Теперь будем тренироваться здесь с друзьями», — сказал юный химчанин Егор Журавский.

Модернизацию сквера провели в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды». Важно, что скейт-парк находится в центре города, что делает его доступным для всех желающих. Это место станет не только тренировочной зоной, но и площадкой для общения, обмена опытом и новыми идеями.

Кроме того, на территории оборудовали зону для игры в пинг-понг, обустроили дорожно-тропиночную сеть, установили лавочки и урны.

В Химках большое внимание уделяют благоустройству зон отдыха. Так, работы ведут в парке Толстого и Химкинском лесопарке. Также на территории городского округа к 2027 году планируют обновить семь парков и пять скверов общей площадью более 200 гектаров.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.