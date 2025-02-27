Скандального экс-директора «Спартака» госпитализировали из-за кашля до рвоты

В Москве госпитализировали бывшего спортивного директора ФК «Спартак» Александра Шикунова. Он пожаловался на слабость, одышку и кашель до рвотного рефлекса, сообщает Mash .

В прошлом году Шикунов несколько раз попадал в больницу из-за проблем с легкими, недавно он перенес трансплантацию костного мозга. Из-за плохого самочувствия врачи оставили мужчину в стационаре и внимательно следят за его состоянием, которое оценивают как среднее.

Шикунов работал не только со «Спартаком», но и с «Крыльями Советов», которые были должны 36 млн рублей судейскому ОПГ. Также он былл вице-президентом в ФК «Ростов». Регион выделил команде 34 млн рублей.

Позже Шикунова обвинили в растрате этих средств. В СМИ предполагали, что вице-президенту удалось отмыть деньги и вывезти их из страны. По слухам, на украденные средства он купил себе виллу на Ибице.

Ранее певицу Шакиру госпитализировали перед концертом в Перу. Позже артистка рассказала, что была вынуждена обратиться к врачам из-за сильных болей в животе.