Певицу Шакиру экстренно госпитализировали перед концертом в Перу

Певица Шакира колесит по миру со своим туром Las Mujeres Ya No Lloran, но ближайший концерт в Перу не состоится из-за экстренной госпитализации знаменитости, сообщает Peopletalk .

После госпитализации Шакира опубликовала пост в соцсетях, в котором объяснила причину отмены выступления.

«С сожалением сообщаю вам всем, что прошлой ночью мне пришлось обратиться в отделение неотложной помощи из-за боли в брюшной полости», — написала 48-летняя певица.

Шакира напомнила поклонникам, что в Перу у нее должно было быть два концерта. Она надеется, что врачи смогут ей помочь ко второму выступлению и она все-таки встретится с поклонниками, которые ее ждут.

Тур Шакиры Las Mujeres Ya No Lloran ранее вызвал неоднозначную реакцию. Поклонники указывают певицы, что декорации очень сильно напоминают то, что они видели во время тура Бейонсе еще в 2023 году.

Сама певица не скрывает, что вдохновилась творчеством исполнительницы, с которой дружит много лет.